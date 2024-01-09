Adıyaman İl Jandarma Komutanı Hikmet Uz, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Uz, makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, haber kategorisinde Yair Palti'nin "S.O.S.", çevre ve yaşamda Hamit Yalçın'ın "Masal ülkesi", sporda Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafını seçti.

Uz, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Hepimiz birimiz için", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Haykırış" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Uz, fotoğrafların her birinin birbirinden anlamlı ve güzel olduğunu söyledi.