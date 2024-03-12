Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheliden Birisi Tutuklandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, eşkalini belirledikleri M.Y. ile R.A'nın adresine düzenlediği operasyonda 179 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendiren 4 bin 350 lira ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.