Adıyaman'ın Besni ilçesinde trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, M.B. idaresindeki 02 ADL 511 plakalı otomobil ile F.D. idaresindeki 02 AR 860 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü F.D. ve araçta bulunan A.K. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumları iyi olduğu belirtildi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
M.B. idaresindeki 02 ADL 511 plakalı otomobil, F.D. idaresindeki 02 AR 860 plakalı otomobille 15 Temmuz Şehitler Mahallesi kavşağında çarpıştı.
Kazada sürücü F.D. ile araçta bulunan A.K. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.