Adıyaman'da Toplum Destekli Polislik Bilgilendirme Çalışmaları
Besni ve Gölbaşı ilçelerinde polis ekipleri, vatandaşlara trafik kuralları, dolandırıcılık yöntemleri ve asayiş konularında bilgilendirme yaptı. Ekipler, ilçe esnafını ziyaret ederek broşürler dağıttı.
Adıyaman'ın Besni ve Gölbaşı ilçelerinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.
Ekipler, ilçe esnafını ziyaret ederek, trafik kuralları, hatalı park, dolandırıcılık yöntemleri, hırsızlık olayları, bilişim yoluyla işlenen suçlar, SİBERAY projesi ve genel asayiş konularında bilgilendirmelerde bulundu.
Görüşmeler sırasında vatandaşlara broşürler de dağıtıldı.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel