Adıyaman'da Toplum Destekli Polislik Bilgilendirme Çalışmaları

Adıyaman'da Toplum Destekli Polislik Bilgilendirme Çalışmaları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Besni ve Gölbaşı ilçelerinde polis ekipleri, vatandaşlara trafik kuralları, dolandırıcılık yöntemleri ve asayiş konularında bilgilendirme yaptı. Ekipler, ilçe esnafını ziyaret ederek broşürler dağıttı.

Adıyaman'ın Besni ve Gölbaşı ilçelerinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

Ekipler, ilçe esnafını ziyaret ederek, trafik kuralları, hatalı park, dolandırıcılık yöntemleri, hırsızlık olayları, bilişim yoluyla işlenen suçlar, SİBERAY projesi ve genel asayiş konularında bilgilendirmelerde bulundu.

Görüşmeler sırasında vatandaşlara broşürler de dağıtıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
Görüşmeler başladı! Alexander Sörloth Süper Lig devine hayırlı olsun

Görüşmeler başladı bile! Sörloth Süper Lig devine hayırlı olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasına yardım için gelen ekiplere tepki gösterdi: Seni ölüme terk ediyorum

Camdan babasına böyle bağırdı: Seni ölüme terk ediyorum
Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı tarih belli oldu

Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı tarih belli oldu
Zehra Güneş'in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu

Zehra Güneş'in gözlük takmasının nedeni belli oldu
23 yaşındaki yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye olay hareket

23 yaşındaki futbolcudan Fenerbahçe'ye olay hareket
Arda Güler topa ilk dokunuşunda direğe takıldı

Arda Güler topa ilk dokunuşunda direğe takıldı! İşte o pozisyon
Trump'ın 'Kıyamet Günü Uçağı' Washington yakınına indi: İran'a saldırı hazırlığı mı?

Trump'ın 'Kıyamet Günü Uçağı' Washington yakınına indi
'Zararsız öldürmeyin' dediği kara yılan 2 kez elini ısırdı

"Zararsız öldürmeyin" dediği kara yılan 2 kez elini ısırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.