Adıyaman'da ortaokul öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Malazgirt Mahallesi Şehit Turan Çelik İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören 14 yaşındaki A.V. ile ismi öğrenilemeyen bir öğrenci arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine öğrenci, yanında bulundurduğu bıçakla A.V'yi bacağından yaraladı. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırıldı ve durumu iyi. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Adıyaman'da ortaokul öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Malazgirt Mahallesi Şehit Turan Çelik İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören 14 yaşındaki A.V. ile ismi öğrenilemeyen bir öğrenci arasında sözlü tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen öğrenci, yanında bulundurduğu bıçakla A.V'yi bacağından yaraladı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.