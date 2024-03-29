Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da İsrail'in Gazze'deki hastanelere yönelik saldırılar protesto edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki hastanelere yönelik saldırılarını protesto etti.

Demokrasi Parkı'nda toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Filistin ve Türk bayraklarıyla İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Gezici, Gazze'de insanlık dramının yaşandığını söyledi.

Siyonistlerin Filistinli Müslümanlara yönelik şiddetini artırdığını belirten Gezici, "Bir süredir Gazze'de tarihin en acımasız soykırımlarından birini gerçekleştiren siyonist İsrail rejimi, son günlerde dilimize getirmeye dahi haya ettiğimiz iğrenç saldırılara girişti. Bu bağlamda Gazze'de bulunan Şifa Hastanesi'ne yönelik akıl almaz bir saldırı başlatan işgalciler, hastane içerisindeki çok sayıda kadına tecavüz etti." diye konuştu.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Demokrasi Adıyaman Filistin Gençlik İsrail Gazze Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Anneye fitre verilir mi? Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor, setleri nerede? Süleyman Ada kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Türkoğlu Belediye Başkan adayı Süleyman Ada kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 29 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Cengiz Gökçam kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Pazarcık Belediye Başkan adayı Cengiz Gökçam kaç yaşında, nereli? Kamber Harmankaya kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Onikişubat Belediye Başkan adayı Kamber Harmankaya kaç yaşında, nereli? Mehmet Akçiçek kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Nurhak Belediye Başkan adayı Mehmet Akçiçek kaç yaşında, nereli? Sümeyye Nur Mahide Gökbilgin kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Göksun Belediye Başkan adayı Sümeyye Nur Mahide Gökbilgin kaç yaşında, nereli? Hatice Kahraman kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Elbistan Belediye Başkan adayı Hatice Kahraman kaç yaşında, nereli? Yahya Kemal Akkurt kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı Yahya Kemal Akkurt kaç yaşında, nereli? Nazir Çuhadar kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Andırın Belediye Başkan adayı Nazir Çuhadar kaç yaşında, nereli? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 6. bölüm TRT 1 HD izleme linki! 9 gün tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 9 gün bayram tatili hangi tarihte başlayacak? Çağatay Yurtsever kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Afşin Belediye Başkan adayı Çağatay Yurtsever kaç yaşında, nereli? Otobüs biletlerine zam gelecek mi? Otobüs biletleri ne kadar?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title