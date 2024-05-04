Adıyaman'da Hırsızlık Operasyonu: Şüpheli Yakalandı
Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda bir şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il kırsalında çalınan 76 arı kovanının izini sürdü. Şüphelinin eşkalini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda arı kovanlarını ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürülürken, çalınan kovanlar sahibine teslim edildi.
Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il kırsalında 76 arı kovanın çalındığı bilgisi üzerine soruşturma başlattı.
Şüphelinin eşkalini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda arı kovanlarını ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürülürken, çalınan kovanlar sahibine teslim edildi.