Haberler

Adıyaman'da Depremzedeler İçin 228 Konut Tamamlandı

Adıyaman'da Depremzedeler İçin 228 Konut Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, TOKİ tarafından inşa edilen 228 konutta sona yaklaşıldı. İnşaat mühendisinin verdiği bilgiye göre, önümüzdeki ay içinde hak sahipleri evlerine taşınacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Adıyaman'ın Gerger ilçesinde yapımı süren 228 konutta sona yaklaşıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Karatepe bölgesinde afetzedeler için başlatılan proje kapsamında yapılan 228 konutta sona gelindi.

Konut alanında ayrıca cami, çarşı ve çeşitli sosyal donatı alanları da yer alıyor.

İnşaat Mühendisi Yunus Emre Dilber AA muhabirine, çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek "Konutlarda sona yaklaştık artık, sadece küçük ince işlerimiz kaldı. Önümüzdeki bir ay içinde hak sahipleri evlerine geçmiş olacak." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması

Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması
Ederson'un yerine çağrılan kaleciden eşi benzeri görülmemiş yanıt

Ederson'un yerine çağrılan kaleciden olay sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyen emekli oldu

İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyenden yeni karar
Ederson'un yerine çağrılan kaleciden eşi benzeri görülmemiş yanıt

Ederson'un yerine çağrılan kaleciden olay sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.