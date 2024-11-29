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Adilcevaz'da Kış Lastiği Yoğunluğu Artıyor

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor. Soğuk hava ve karın etkili olması sebebiyle sürücüler, lastik değişim işlemlerini hızlandırıyor.

Lastikçilerde yoğunluk devam ediyor

BİTLİS - Türkiye geneli olduğu gibi Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde de 1 Aralık'ta hayata geçirilecek zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk devam ediyor.

Yurt genelinde soğuk hava ve karın etkili olması dolayısıyla 1 Aralık'ta ticari araçlar için başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi lastik değişimi yapan servis noktalarında yoğunluk yaşanıyor. Adilcevaz ilçesindeki sürücüler de 1 Aralık öncesi lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.

Yunus Vural isimli sürücü, 1 Aralık öncesi lastikçinin yolunu tuttuğunu belirterek, "Yollar buz pisti. Her taraf buz. İnsan hayatı ucuz olmamalı. Bundan dolayı aracımızın kışlık periyodik bakımı yaparak laktiklerimizi taktırdık" dedi.

Ünal Emen isimli lastikçi ise yoğunluk yaşadıklarını belirterek, Bu dönemler bizim için bayram. Göründüğü gibi sürücüler bize akın ediyor" diye konuştu.

Adilcevaz'da Kış Lastiği Yoğunluğu Artıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORHAN EMEN - Güncel
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