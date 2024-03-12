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Adana ve Hatay'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Programları Düzenlendi

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Adana ve Hatay'da, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi. Programlarda öğrenciler şiir ve marşlar okudu, gösteri sergiledi. Dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Adana ve Hatay'da, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Aladağ İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, öğrenciler günün anlam ve önemine yönelik şiir ve marşlar okudu, gösteri sergiledi.

Programın sonunda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Etkinliğe, Kaymakam Hasan Ali Kurt ile ilçe protokolü de katıldı.

Kozan ilçesinde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okudu, türküler seslendirdi.

Programda, "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma" yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Etkinliğe, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü ile ilçe protokolü katıldı.

Hatay

Hatay'da, Dörtyol Süleyman Demirel Anadolu Lisesi'nde etkinlik düzenlendi.

Programda öğrenciler, şiir dinletisi ve oratoryo gösterisi gerçekleştirdi.

Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı etkinlikte, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Belen ilçesinde de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Hükümet binasında gerçekleştirilen programda, öğrenciler tiyatro gösterisi sundu, şiir okudu.

Etkinliğe Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, kurum müdürler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Akif Ersoy Hatay Adana Etkinlikler Kültür Sanat Güncel Haberler

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