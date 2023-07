Adana ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Adana'da Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen program, İstiklal Marşı'yla başladı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programda konuşan Adana Valisi Süleyman Elban, millet olarak tarihte birçok kalkışma ve saldırıyla karşı karşıya gelindiğini söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz gecesi hesap etmediği şeylerin olduğunu anlatan Elban, şöyle konuştu:

"Bu millet inançlı insanları sever ve onlara destek olur. Ancak inancıyla, ülkesiyle, bayrağıyla, vatanıyla ve devletiyle ilgili bir sıkıntı olduğunda da bu milletin gözünü kırpmadan canını feda edeceğini, bu konuda hainlik eden ve saldırıda bulunan herkesin karşısında göğsünü siper edeceğini bir türlü hesap edemediler. Yani milletin özelliklerinin bir kısmını tam okuyamadılar. Bu millet bu tür şeylere fırsat vermez ama fırsat vermemek içinde mutlak surette sağlam bir irade ve güçlü bir liderlik arar. O gece sağlam, güçlü iradenin timsali, milletiyle her an her dakika gönül bağını devam ettiren ve kesmemiş olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın milletine şehirlerin meydanlarına, havaalanlarına inin talimatından sonra bu milletin her ferdi başkomutanının bir askeri olarak her yeri doldurdu. Göğüslerini tanklara, helikopterlere, uçaksavarlara, F-16'lara siper ettiler. Liderinin önderliğinde bu feraset, inanç sahibi kahraman millet, kalkışmayı hızlı bir şekilde söndürdü."

Vatanın her karış toprağında şehitlerin kanı olduğunu belirten Elban, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anadolu'ya geldiğimiz günden itibaren bu güzel vatanı bize vatan kılan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere hepsine şükranlarımızı sunuyoruz. Ebediyete irtihal etmiş tüm gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Hayatta olan gazilerimize sağlıklı, uzun ömürler diliyoruz. Bu millete bir daha 15 Temmuz gibi hain darbe girişimini bir hainlik travmasını yaşatmasın ve milletimizi de bir daha böyle bir imtihandan geçirmesin diye yüce Rabb'imden niyaz ediyorum."

Konuşmanın ardından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sinevizyondan izlendi.

Vali Elban, kent genelinde düzenlenen "15 Temmuz" temalı yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Etkinlik, kapsamında çeşitli şarkılar ve ilahiler seslendirildi, şiirler okundu.

Mersin

Mersin'de "Anma Yürüyüşü" düzenlendi.

Millet Bahçesi'nin Yenişehir ilçesindeki etabı önünde toplanan vatandaşlara, Vali Ali Hamza Pehlivan ile bazı milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de eşlik etti.

Katılımcılar, Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Alanı'na yürüdü.

Buradaki "Demokrasi Nöbeti" etkinliğinde saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim okunan programda şehitler için dua edildi.

Etkinlikler kapsamında İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından "15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu" düzenlendi.

Belirlenen parkuru tamamlayarak Cumhuriyet Alanı'na ulaşan sporcuların koşuda getirdiği sancak, Vali Pehlivan'a teslim edildi.

Vali Pehlivan, programda, alanı dolduran vatandaşlara teşekkür etti.

Türk milletinin kahramanlarının, destanlarının özünde milli duygular olduğunu dile getiren Pehlivan, bugün Türkiye Yüzyılının kahramanlarını yad ettiklerini vurguladı.

FETÖ'nün o gece ülkeyi karanlığa sürmek istediğini aktaran Pehlivan, şöyle devam etti:

"O gece devletimizi, milletimizi, bütün kurum kuruluşlarıyla karanlığa sürüklemek istediler. Gece karanlığıyla geleceğimizi de karartmak istediler ama o gecenin sabahı aydınlık oldu. Çok sürmedi. Şer planlar bunu yapanların başına yıkıldı ve çok şükür o sabaha bağımsızlık ateşini çok daha güçlendirerek yakmak suretiyle uyandık. Bu manada da 15 Temmuz birlik ateşinin, bağımsızlık ruhunun daha da pekiştiği bir gündür."

Konuşmaların ardından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sinevizyondan izlendi.

Etkinlik, kapsamında çeşitli marşlar seslendirildi, ilahi dinletisi sunuldu, şiirler okundu.

Program gece saat 00.13'te kent genelinde selaların okunmasının ardından sona erecek.

Hatay

Hatay'da Antakya Şehitliğini ziyaret eden Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Koç Konteyner Kenti'nde düzenlenen program ise Kuran'ı Kerim okunması ile başladı.

Vali Masatlı burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Türk milletinin kutlu yürüyüşünün nesiller boyu devam edeceğini ifade eden Masatlı şunları kaydetti:

"Malazgirt'te, Çanakkale'de, Sakarya'da, Kurtuluş Savaşı'nda dedelerinin, atalarının izinde yürümekten onur duyan, bir an bile tereddüt etmeyen vatan evlatları oldukça ne darbeler ne de başka hain girişimler bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü kutladığımız bugün vesilesiyle yüzyıllardır üzerinde yaşadığımız toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimize ve 15 Temmuz gecesi şehadete yürüyen 251 şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."

Şiirlerin okunmasıyla devam eden programda Müftülük İlahı Korosu tarafından ilahiler okundu.

Osmaniye

Osmaniye'de Devlet Bahçeli Meydanı'nda toplanan kent protokolü ve vatandaşlar, etkinliğin düzenleneceği Cumhuriyet Meydanı'na kadar mehter marşları eşliğinde yürüdü.

Buradaki etkinlikte, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim okunan programda şehitler ve gaziler için dua edildi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da ülkenin bağımsızlığı için destan yazıldığını söyledi.

Kurtuluş Savaşı ruhuyla hareket eden milletin ve kahraman güvenlik güçlerinin ihanet şebekesi karşısında onurlu duruşu sonrası elde edilen demokrasi zaferinin 7'nci yılını kutlamanın haklı gururunun yaşandığı anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın vatan ve millet uğruna göstermiş olduğu mücadele sayesinde Türkiye Yüzyılımızı emin adımlarla inşa ediyoruz. Sizler o gece bağımsızlığına, şanlı bayrağına, cennet vatanına, kutsal ezanına Türk Devleti'ne ve geleceğine sahip çıkan kahramanlarsınız. Ülkemizdeki demokratik hakları Türkiye'nin bağımsızlığını, milli iradenin hakimiyetini ve Türkiye yüzyılı hedeflerini savunma ülküsüyle cesurca mücadele ettiniz. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Sizler o gece yurdumuza alçakları uğratmayarak topraklarımıza göz dikenlere, bayrağımıza el sürmeye yeltenen hain FETÖ'cü alçaklara haddini bildiren, vatan aşığı, bayrak sevdalısı, büyük Türk milletisiniz."

Program, halk oyunları gösterisi, şiir ve müzik dinletisi ile sona erdi.???????

???????