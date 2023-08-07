Adana Valisi Süleyman Elban, geri dönüşüm tesisinde çıkan yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü ve diğer yerlere sıçrama ihtimalinin azaldığını belirtti.

Adana Valisi Elban: "Yangına müdahale sürüyor, diğer yerlere sıçrama ihtimali azaldı"

ADANA Olay yerine giden Adana Valisi Süleyman Elban, geri dönüşüm tesisinde çıkan ve fabrikaya sıçrayan yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü, diğer yerlere sıçrama ihtimalinin azaldığını söyledi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede yandaki kozmetik fabrikasına da yayıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangına karadan itfaiye, arazö ve TOMA'larla, havadan ise helikopterlerle müdahale sürüyor. Adana Valisi Süleyman Elban'da yangın alanına gelip bilgi aldı, incelemelerde bulundu.

Vali Elban: "Diğer yerlere sıçrama ihtimali azaldı"

Yangınla ilgili bilgi veren Vali Elban, "Sabah geri dönüşüm tesisinde başlayan yangın hemen yanındaki kolonya fabrikasına sıçramış. Ekiplerimiz hemen müdahaleye başladı. Orman arasözleri, helikopterler ve TOMA şuanda yangına müdahale ediyor. Kontrol altına aldık diyemeyiz ancak diğer yerlere sıçrama ihtimali azaldı. Can kaybı ve yaralı yok. Büyük bir gayretle olaya müdahale etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.