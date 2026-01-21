Haberler

Adana'da itfaiye ekipleri AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Adana'da itfaiye ekipleri AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak farklı kategorilerdeki fotoğrafları oyladı. Ekipler, Gazze, spor ve günlük hayat gibi çeşitli alanlarda eserleri değerlendirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İtfaiyeciler lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Kareleri tek tek inceleyen ekipler " Gazze : Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın " Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" ve "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" adlı fotoğrafını oyladı.

İtfaiyeciler, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafına oy verirken, "Spor" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Yıldızlar sahnede", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Pedro Pascual'ın "Beyhude" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Cem Özdel'in "Gözalan" isimli eserini tercih etti.

İtfaiye Amiri Serdar Arık, inceledikleri fotoğraflardan etkilendiklerini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel
Trump: Birazdan Erdoğan'la çok önemli bir görüşme yapacağım

Trump, apar topar toplantıyı bitirmek istedi! Nedeni de Erdoğan
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi

Türkiye için büyük önemi var! YPG, oradan da atıldı
Bayrağımıza yapılan hain saldırıya tepkiler çığ gibi

Bayrağımıza yapılan saldırıya tepkiler çığ gibi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkesindeki problem için Erdoğan'ı işaret etti: Onu getirmemiz lazım

Ülkesindeki problem için Erdoğan'ı işaret etti: Onu getirmemiz lazım
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı

Suriye'de merakla beklenen gelişmeyi Trump duyurdu
DEM Parti Sözcüsü Doğan: Bayrakla ilgili herhangi bir sorunumuz yoktur

Bayrak skandalıyla ilgili DEM Parti'den beklenen açıklama geldi
Ülkesindeki problem için Erdoğan'ı işaret etti: Onu getirmemiz lazım

Ülkesindeki problem için Erdoğan'ı işaret etti: Onu getirmemiz lazım
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız

Yeni dönem başladı, Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı