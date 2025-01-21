Adana Emniyet Müdürü, 2024 Yılının Kareleri Oylamasına Katıldı

Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Arıkan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğraflar hakkında AA Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan'dan bilgi aldı.

Arıkan, "Haber" kategorisinde Musa Serdar Terzioğlu'nun "TEKNOFEST" adlı fotoğrafına oy verdi.

"Spor" kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Kafa topu" adlı karesini seçen Arıkan, "Günlük Hayat" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Dostlarla yolculuk", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Tek sıra" ve "Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Halkın gücü" adlı fotoğraflarını tercih etti.