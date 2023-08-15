Adana'da termometreler 49 dereceyi gösterdi: Çocuklar süs havuzuna, vatandaşlar çeşmelere akın etti

ADANA - Basra sıcaklığının etkisi altına giren Adana'da termometreler 49 dereceyi gösterdi. Çocuklar süs havuzunda serinlerken vatandaşlar parklardaki çeşmelere akın etti. Fırın işçileri, 250 dereceyi bulan fırınlarda zor şartlar altında çalışıyor.

Basra sıcaklarının etkisi altındaki Adana'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı 12.00'da 40,2 derece olarak ölçüldü. Ancak güneş altındaki park ve bahçelerdeki termometreler 49 dereceyi gösterdi.

En sıcak günlerini yaşayan kentte vatandaşlar dışarı çıkmadı. Şehir adeta hayalet kente döndü. Sadece çalışan insanların dışarı çıktığı, trafik yoğunluğunun neredeyse olmadığı, park ve bahçelerin ise boş kaldığı görüldü.

Çocuklar süs havuzunda serinlerken vatandaşlar parklardaki çeşmelere akın etti.

Fırın işçileri, 250 dereceyi bulan fırınlarda zor şartlar altında çalışıyor.

"Bizim meslek kışın çok güzel"

Fırıncı Can Delibalta, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Delibalta, "Biz artık şaşırdık. Önce El Nino sonra Eyyamı Bahur şimdi de Basra sıcakları diyorlar. Dışarıda hava sıcaklığı 50 derece biz 250 derecede çalışıyoruz. Dışarının sıcaklığının bizim için pek bir önemi yok ama hava çok sıcak. Terledikten sonra soğuk bir şeyler içiyoruz bu seferde üşütüp hastalanıyoruz. Biz ekmek parası için çalışıyoruz. Dışarıda çalışan inşaat işçileri de var. Onların da Allah yardımcısı olsun. Biran önce kış aylarını bekliyoruz. Bizim meslek kışın çok güzel" ifadelerini kullandı.