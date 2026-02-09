Adana'da tefecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Adana'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptıkları öne sürülen 5 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 1 milyon 547 bin 205 lira, 200 dolar, 5 POS cihazı, 71 banka ve kredi kartı, 2 kaşe, 94 kart ödeme belgesi, 5 alacak verecek defteri ile 15 dekont ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.