Adana'da soğan hasadı başladı; fiyatların düşmesi bekleniyor

YURT genelinde kilosu 30 TL'ye ulaşarak fiyatı muzu aşan soğanın hasadı Adana'da başladı. Adana Tarım Platformu Başkanı Cahit İncefikir, hasadın genişlemesiyle birlikte fiyatların düşerek dengeleneceğini bildirdi.

Özellikle İstanbul ve Ankara'da marketlerde muzun kilosu 25 TL'ye satılırken, önceki sezonun son soğanlarının fiyatı ise 30 TL'ye yükseldi. Adana'da geçen yıl 12 bin 500 dönümde ekilen soğan, bu yıl 23 bin dönümde ekildi. Türkiye'nin en erkenci soğanının yetiştiği kenti hasat heyecanı sardı. Tarlalardan sökülen ürünler 17-18 TL'ye satılarak kamyonlara yüklenip hallere ve ülkenin dört bir yanına gönderilmeye başlandı. Kısa bir süre sonra Hatay başta olmak üzere diğer kentlerde de hasadın başlamasıyla, fiyatların düşerek dengeleneceği bildirildi.

İncefikir,