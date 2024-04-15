Adana'da Rottweiler Saldırısı: 2 Şüpheli Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 4 yaşındaki kız çocuğunun Rottweiler cinsi köpeğin saldırısı sonucu yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Denizli Mahallesi Ray Sokak'ta 12 Nisan'da 4 yaşındaki A.U'ya saldıran köpeğin sahibi Sedat E. ve hayvanını gezdirmesi için verdiğini iddia ettiği arkadaşı Mümin K. adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Köpeğin saldırısında yaralanan 4 yaşındaki A.U'nun ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.
Olayın geçmişi
Annesi Birsen U. ile 12 Nisan'da akrabalarına bayram ziyaretine giden A.U, Denizli Mahallesi Ray Sokak'ta Rottweiler cinsi köpeğin saldırısında yaralanıp hastaneye kaldırılmıştı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, köpeğin sahibi Sedat E. ve hayvanını gezdirmesi için verdiğini öne sürdüğü arkadaşı Mümin K'yi gözaltına almıştı.
Sedat E'nin ikametinin damında bağlı halde bulunan köpek de belediye ekiplerince barınağa götürülmüştü.