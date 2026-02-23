Haberler

Adana'da ramazan ayı dolayısıyla fırınlar denetlendi

Adana'nın Seyhan ilçesinde, ramazan ayı için fırınlarda yapılan denetimlerde hijyen ve saklama koşulları kontrol edildi. İl Tarım ve Orman Müdürü, gıda üretimindeki uygunsuzluklara karşı 'sıfır tolerans' politikası izlediklerini açıkladı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla fırınlarda denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Tellidere Mahallesi'ndeki fırınların üretim alanları ve depolarını inceledi.

Un, maya ve hazır ürünlerin saklama koşullarını kontrol eden ekipler, işletmelerin belgelerini ve hijyen kurallarına uygunluğunu denetledi.

Denetime katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla? Bayazıt, gazetecilere, ramazan ayında tüketimi artan ürünlerin hazırlandığı işletmelere yönelik çalışmaları yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Gıda üretimindeki uygunsuzluklara karşı "sıfır toleransla" hareket ettiklerini belirten Bayazıt, şöyle konuştu:

"120 gıda kontrol görevlisi arkadaşımız 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyorlar. İl genelinde 17 bin 500 gıda işletmemiz var. 2025 yılında toplamda 37 bin 210 denetim gerçekleştirmişiz. Aynı yıl uygunluk taşımayan 630 işletmeye 73 milyon 600 bin lira idari para cezası uyguladık. 2026'da bugüne kadar 4 bin 700 denetim gerçekleştirdik, 34 işletmeye 3 milyon 200 bin lira para cezası uyguladık."

Bayazıt, gece ve sabah erken saatlerde de kontroller yaptıklarını vurgulayarak, "Adana olarak sokak lezzetlerimiz çok ünlüdür. Biz bunlara da önem veriyoruz. Bu saatlerde arkadaşlarımız çıkıyor denetliyorlar. Sabah erken saatlerde ciğerciler başta olmak üzere kahvaltı veren işletmeleri, işletme sahibiyle açarak denetimlerimizi gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

