Adana'da plastik malzemelerin bulunduğu iş yeri yandı

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki bir sanayi sitesinde plastik malzemelerin bulunduğu iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

ADANA'da plastik malzemelerin bulunduğu iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yüreğir ilçesindeki bir sanayi sitesinde plastik malzemelerin bulunduğu iş yerinde saat 16.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, yangına müdahale etti. Alevlerin yan taraftaki lastikçiye sıçramasını engelleyen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yanan iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
