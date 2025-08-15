Adana'da Kuyumcuya Silahlı Soygun: 2 Yaralı, 1 Kilogram Altın Çalındı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kuyumcudan silahlı soygun gerçekleştirildi. İki şüpheli, kuyumcuda çalışan iki kişiyi yaralayarak yaklaşık 1 kilogram altın çaldı ve kaçtı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Adana'da kuyumcuda çalışan 2 kişiyi tabancayla yaralayan 2 zanlı, yaklaşık 1 kilogram altını alarak kaçtı.

Merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi Mirzaçelebi Sokağı'ndaki kuyumcuya giren 2 şüpheli, tabancayla ateş açarak burada çalışan Suriye uyruklu Abdurrahman Gılle ve İbrahim Kesir'i yaraladı.

Daha sonra kuyumcudan yaklaşık 1 kilogram altın alan şüpheliler, ara sokaklardan kaçarak izlerini kaybettirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
