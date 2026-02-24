Haberler

Adana'da kuyumcuyu gasbeden zanlı, kilitlenen kapıyı kırarak kaçtı

Güncelleme:
Yüreğir ilçesinde bir kuyumcuyu tabancayla tehdit eden şüpheli, 4 altın bileziği gasp ettikten sonra kaçarken silahını düşürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı bir araştırma başlattı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki bir kuyumcudan 4 altın bileziği gasbeden şüpheli, kuyumcunun kilitlediği kapıyı kırarak olay yerinden kaçtı.

Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi'nde Yasin K'ye ait kuyumcu dükkanına gelen bir kişi, elindeki tabancayla iş yeri sahibini tehdit ederek 4 altın bileziği gasbetti.

Kuyumcunun iş yerinin kapısını kilitlemesi üzerine şüpheli, silahla kapının camını kırarak bölgeden uzaklaştı.

Şüpheli, kaçarken silahını da olay yerinde düşürdü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, şüpheliyi yakalamak için bölgede geniş kapsamlı araştırma başlattı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
