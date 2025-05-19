Adana'da Karpuz Hasadı Başladı: Fiyatı 7 Lira

Adana'da Karpuz Hasadı Başladı: Fiyatı 7 Lira
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Türkiye'nin karpuz ihtiyacının dörtte birini karşılayan Adana'da, hasat dönemine girildi. Çiftçiler bu yıl iklim koşulları nedeniyle zorluklar yaşasa da kaliteli bir ürün elde edildiği belirtiliyor. Karpuzun yetiştiği Bahçe Mahallesi'nde, ilk hasat yapıldı ve kilosu 7 TL'den satılmaya başlandı.

TÜRKİYE'nin karpuz ihtiyacının dörtte birini karşılayan Adana'da erkenci ürünlerin hasadı başladı. Adana karpuzu, tarlada kilosu 7 liraya satıldı.

Kentin deniz kıyısındaki Karataş ilçesinin Bahçe Mahallesi'nde ilk karpuz hasadı yapıldı. Bu yıl yaşanan doğal afetler nedeniyle karpuz rekoltesinde düşüş beklenirken, Türkiye genelinde 4 milyon ton olan üretimin 3 milyon tona düşeceği bildirildi. Adana bölgesinde ise önceki yıllarda 900 bin ile 1 milyon ton seviyelerinde olan üretimin bu yıl 750 bin ile 800 bin ton arasında gerçekleşeceği öngörüldü.

Karataş Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yeşilyaprak, bu sene tabiat şartları açısından çok zorlu geçtiğini, çiftçilerin çok zorlu şartlarda mücadele ettiğini söyledi. Yaşanan olumsuzlukların sadece karpuzun değil, tüm ekili tarım arazilerini etkilediğini anlatan Yeşilyaprak, "Bölgemizdeki karpuz hasadı normal şartlarda 1 hafta ile 10 gün önce gerçekleştirilebilirdi ancak geçtiğimiz aylarda yaşanan don felaketi nedeniyle ektiğimiz fideleri sökmek zorunda kaldık ve ikinci bir ekim yapıldı. Karpuzun yetiştiği arazi kumsal bir yapıdadır, bu nedenle Türkiye'nin sezon olarak ilk karpuzunun yetiştiği yer Bahçe bölgesidir. Bu yıl çok kaliteli ve lezzetli karpuzlarımız var. Çiftçilerimiz, meyve ağaçlarının don ve kuraklık nedeniyle zarar görmesinden sonra karpuzun bu açığı kapatabileceği umuduyla büyük bir mücadele verdi. Gecesini gündüzüne katarak çalıştı ve karpuzunu yetiştirdi" dedi.

Rekoltenin yaşanan don felaketleri nedeniyle düşük olacağını belirten Yeşilyaprak, karpuzun üreticiler tarafından kilogramı 7 TL'den satışa sunulduğunu belirterek, "Don felaketi bölgemizin büyük bir kısmını etkiledi. Ancak burası sahil bölgesi olduğu için felaketten çok fazla etkilenmedi. Donun etkili olduğu, coğrafi olarak çukur bölgelerde ise büyük zararlar meydana geldi ve üreticiler ikinci ekimlerini gerçekleştirmek zorunda kaldı" diye konuştu.

Haber: Yusuf YILDIZ-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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