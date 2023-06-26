Adana'da Kamyonla Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Güncel Haberler
Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Adana'nın Seyhan ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 AAZ 013 plakalı motosiklet, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda Mehmet B'nin kullandığı 35 AH 1852 plakalı kamyonla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Mehmet B, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel