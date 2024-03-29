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Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Müftülüğü, vatandaşları dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi

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Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Müftülüğü, vatandaşları internet üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ve İl Müftülüğü, internetten yapılan dolandırıcılık olaylarının önüne geçilebilmesi ve alınabilecek önlemlere yönelik ortak çalışma başlattı.

Bu kapsamda, İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından cuma namazı öncesi Sabancı Merkez Camisi'nde verilen vaazda "siber dolandırıcılık" konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

Kentteki 1490 camiden merkezi sistemle aynı anda dinlemesine olanak sağlanan vaazda Taşcı, sosyal medya ve güvenli internet kullanımıyla ilgili de bilgi verdi.

Taşcı, dolandırıcıların her zemin ve zamana göre bir yol bulduğunu belirterek, "İnsanları kandırıp dolandırmak, onların paralarını çalmak için şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemlere başvuruyorlar." dedi.

Dolandırıcıların seçimleri ve ramazan ayını da fırsat bilerek vatandaşları dolandırmaya çalıştığına dikkati çeken Taşcı, bu konuda hazırlanan sahte ilanlara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Taşcı, telefonda kendisini hakim, savcı ve polis olarak tanıtan kişilere de itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Polisler de namazın ardından cami avlusunda vatandaşlara dolandırıcılığa karşı alınabilecek önlemleri içeren bilgilendirme broşürleri dağıttı.

Kaynak: AA / Güncel

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