Üye Girişi
Haberler

Adana'da Husumetli Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: 6 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, husumetli akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Olay sonucu yaralananlar hastanelere kaldırıldı.

Adana'da husumetli akrabalar arasındaki silahlı kavgada yaralanan biri kadın 6 kişi hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde, akraba olan husumetli iki grup arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada pompalı tüfek ve tabancayla ateş açılması sonucu A.Ö.(75), M.Ö.(29), M.D.(26) ve A.Ö.(19) ile isimleri henüz tespit edilemeyen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen ambulanslarla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yüreğir ve Seyhan Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgaya karıştığı değerlendirilen A.Ö'yü gözaltına aldı.

Ekipler, çevrede yaptıkları araştırmada bazı evlerin ve araçların camlarına kurşun isabet ettiğini tespit etti.

Kaynak: AA / Güncel

Adana Yüregir Akıncılar Adana Olaylar Adana Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bahia hangi ülkenin takımı, Bahia hangi ligde? IMDb en iyi filmler hangileri? Puanı en yüksek olan filmler nelerdir? İMDB Top 250 filmleri hangileridir? 7.0 ve 8.0 dan yüksek filmler! IMDb en iyi filmler hangileri? Puanı en yüksek olan filmler nelerdir? İMDB Top 250 filmleri hangileridir? 7.0 ve 8.0 dan yüksek filmler! Dumping sendromu nedir? Seren Serengil'in hastalığı nedir? umping sendorumu belirtileri nelerdir? Dumping sendromu tedavisi! 0850 nerenin kodu? 0850 nerenin alan kodudur? 0850 nereye bağlı? 0850'li numaralar hangi firmalara aittir? Falda deve görmek ne demektir? Falda deve görmek nedir? Şans getiren semboller - Dört yapraklı yonca şans mı getirir, neden şans getirir? At nalı, uğur böceği, yedi fil neden şans getirir? Falda balık görmek ne demektir? Falda balık görmek nedir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Falda horoz görmek ne demektir? Falda horoz görmek nedir? Ninniler: Ninni sözleri, Bebek ninni sözleri, Duygusal ninni sözleri, Uyusunda büyüsün ninni sözleri! Akciğer nerede? Akciğer vücudun neresinde bulunur? Akciğer ağrısı nerede hissedilir? Akciğer sağda mı solda mı? Pankreas nerede? Pankreas vücudun neresinde bulunur? Pankreas ağrısı nerede olur? Sağda mı solda mı? Paragraf soruları ve çözümleri | Örnek ve çıkmış paragraf soruları! Paragraf soruları çözme teknikleri! Uzun paragraf soru örnekleri ve cevapları Paragraf soruları ve çözümleri | Örnek ve çıkmış paragraf soruları! Paragraf soruları çözme teknikleri! Uzun paragraf soru örnekleri ve cevapları
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title