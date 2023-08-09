Adana'da genç bıçaklanarak öldürüldü, 3 zanlı tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir gencin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından geniş çaplı bir araştırma başlattı ve şüphelileri tespit etti. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.