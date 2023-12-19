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Adana'da Eski Devlet Hastanesinde Yangın Çıktı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bulunan eski devlet hastanesi binasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangın, binanın büyük kısmına yayıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, eski devlet hastanesi binasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yeni hizmet binasına taşınması nedeniyle 2011'de kapatılan Hacı Ömer Sabancı Caddesi'ndeki Adana Devlet Hastanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Depo olarak kullanılan ve eski malzemelerin bulunduğu binadaki alevler, kısa sürede binanın büyük kısmına yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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