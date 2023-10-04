Adana'da "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği düzenlendi
Adana'nın Yüreğir ilçesinde "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla etkinlik yapıldı.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla etkinlik yapıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünce "Sağlıkla Yaşayan Türkiye" temasıyla organize edilen yürüyüş, Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru'nda başladı.
Katılımcılar, "Her gün 10 bin adım" yazılı dövizler taşıdı.
Programa Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Yürüyüş, başlangıç noktasında son buldu.
Kaynak: AA / Güncel