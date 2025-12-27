Adana'da dolu yağışı; narenciye bahçeleri zarar gördü

ADANA'nın Karataş ve Yumurtalık ilçelerinde dolu yağışı etkili oldu. Yollar ve tarım arazileri beyaza bürünürken, narenciye bahçeleri de zarar gördü.

Meteoroloji'nin uyarısı sonrası kentte, dün akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağışın ardından Karataş ilçesine bağlı Bebeli ve Adalı mahalleleri ile Yumurtalık ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde aniden bastıran dolu, kısa sürede etkisini artırdı. Yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı nedeniyle tarım arazileri ve yollar, beyaz örtüyle kaplandı. Dolu yağışının özellikle narenciye bahçelerinde kısmi zarara yol açtığı öğrenilirken, ekiplerin bölgede hasar tespit çalışmalarına başladığı bildirildi.