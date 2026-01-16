Haberler

Araç satın almak isterken 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıldı

Araç satın almak isterken 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da, hafif ticari araç satışı üzerinden dolandırıcılık yapıldığı ortaya çıkarken, 1 milyon lira dolandırılan kişi şikayetçi oldu. Polis, 4 ilde düzenlediği operasyonla 7 şüpheliyi gözaltına aldı ve tutukladı.

ADANA'da M.A. (28), hafif ticari aracını satmak isteyen F.K. ile iletişime geçip, satılık ilanını kopyaladıktan sonra kendisine ulaşan M.E.R.'yi sazan sarmalı yöntemiyle 1 milyon lira dolandırdı. Şikayet üzerine polis, Adana merkezli 4 ildeki operasyonla M.A. ile beraberindeki 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ankara'da yaşayan F.K., hafif ticari aracını satmak için bir internet sitesine 1 milyon 50 bin liralık ilan verdi. F.K. ile iletişime geçen M.A., aracı satın almak istediğini söyleyip, pazarlık yaparak 1 milyon liraya anlaştı. M.A., F.K.'nin kaldırdığı ilandaki fotoğrafları kopyalayıp, aracı 1 milyon liraya tekrar satılığa çıkardı. Bu kez aracı satın almak isteyen M.E.R., şüpheliyle iletişime geçti. Şüphelinin yönlendirmesiyle M.E.R.'nin vekalet verdiği arkadaşıyla aracın sahibi, Ankara'daki bir noterde buluştu. M.E.R., telefonda konuştuğu şüphelinin verdiği banka hesabına, aracın satış bedelini gönderdi. Noter katibinin devir işlemini yapacağı sırada aracın sahibi, M.E.R.'den parayı banka hesabına göndermesini söyledi. M.E.R. ise telefonda verilen hesaba gönderdiğini söyleyince dolandırıcılık ortaya çıktı.

YAKALANDILAR

M.E.R.'nin şikayeti sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, dolandırıcılığı M.A. ile beraberindeki Ö.T. (26), H.D. (23), S.D. (31), B.Ç. (27), E.Ç. (27) ve A.K.'nin (28) gerçekleştirdiğini belirledi. Polis, 7 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli İstanbul, Mersin ve Gaziantep'te belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, M.E.R.'nin gönderdiği paranın bir kısmının banka hesabından çekildiği, kalanının da kripto hesaba aktarıldığı tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Öte yandan şüphelilerin üzerine kayıtlı olan ve suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 2 otomobil ve 1 motosiklete el konuldu. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında dolandırıcılık yapmadıklarını belirterek suçlamaları reddetti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray taraftarını kahreden haber

Galatasaray taraftarını kahreden haber
Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı

Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı
Infantino'nun maaşı olay oldu

Aldığı maaş olay oldu
Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı

Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı
Galatasaray taraftarını kahreden haber

Galatasaray taraftarını kahreden haber
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı

2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı
Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf

Sevcan Orhan'a başkan sevgilisiyle gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf