Adana'da depremde yıkılan Tutar Apartmanı davası devam ediyor

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan, 63 kişinin öldüğü ve 12 kişinin yaralandığı Tutar Apartmanı'nın C Blok'unun firari teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya'nın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tanıklar ve müşteki taraf avukatları katıldı.

Duruşmada ilk olarak kolon kesildiği iddia edilen diş kliniğinin sahibi M.A'nın tanık sıfatıyla beyanına başvuruldu.

Yargılama dosyasına konu olan diş kliniğinin bulunduğu daireyi iki kat birleştirilmiş halde satın aldığını belirten M.A, şöyle devam etti:

"Biz orayı satın aldığımızda duvarları yıkılmış bir şekilde mağaza halindeydi. Bu yerde daha önce tadilat yapılmıştı. Biz kolon ya da kiriş kesmedik. Burası altı ay kadar faaliyet gösterdi. Sonrasında deprem gerçekleşti. Bu bölümün iskanı yoktu. Burayı satın alırken alt üst katlar birleştirilmiş halde iş yeri olarak satın aldım. Yukarı kısım mesken tapusu, aşağı bölüm ise iş yeri tapusu olarak resmiyette geçiyordu. Biz aldığımız bu yeri internet ilanında iş yeri olarak gördük. Zaten satın aldığımız kişi bize burayı iş yeri olarak takdim etti. Biz bu diş kliniğine kurşun odası yapmak için Atom Enerji Kurumuna başvuruda bulunduk. Atom Enerji Kurumu ile dairelerin iskanı olmadığı için süreci ilerletemedik. Biz kurşun odayı merdiven altına kurduk. Biz kat maliklerinden mesken olan kısmı iş yeri olarak kullanmak için muvafakat almadık."

M.A, iskan işlemleri için Çukurova Belediyesinin emlak ve ruhsatlandırma birimine gittiğini ancak iskan olmadığı için tadilat izni verilmediğini belirterek, "Belediyedeki ismini hatırlamadığım yetkili bana 'siz duvarınızı örün' dedi. Bana ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne gitmemi söyledi. Oradaki yetkili de imar affını beklemem gerektiğini söyledi. Bizim diş kliniğindeki tadilatımız yaklaşık 3 ay sürdü ve kesintiye uğramadı. Kolon kesildiğini ben tespit etmedim. Ancak mesken olan dairenin içteki tüm duvarlarının yıkılmış olduğunu gördüm. Bizim tadilat için anlaşıp çalıştığımız mimarlık firması bize bu yerde kolon kesildiğine dair bilgi vermedi." ifadesini kullandı.

Tanık sıfatıyla beyanı alınan M.A. ise Tutar Apartmanı'nın A Blok'unda ikamet ettiğini, deprem öncesinde C bloktan oğluna ev aldıklarını söyledi.

C Blok'un zemin ve bir üst katında 2020 yılında kapsamlı tadilat işleminin gerçekleştirildiğini öne süren M.A, şöyle devam etti:

"Bu tadilatı yapan kişilerin bizzat yanına gittim. Onlara, bu kadar hafriyat çıkmasının apartmana zarar verebileceğini söyledim. Bana 'Sen işimize karışma' dediler. Bu kişiler alt kattan üst kata merdiven yapmışlardı. Merdiven yapabilmek için alt ve üst kat arasındaki tabladan yaklaşık 4 metre çapında bir yer oyulmuştu. Bu işlemleri yaptıran B.B. ile kardeşi O.B'dir. Bu tadilat işlemi yaklaşık 2 ay kadar sürdü. Bu yapılan işlemi o zaman Çukurova Belediyesine şikayet ettik. Deprem sonrasında belediyeye gidip şikayet dilekçemizin akıbetini sorduğumuz da ise bize 'Dilekçenizin kaydı yok' denildi. Sorumluların tümünden şikayetçiyim. Cezalandırılmalarını talep ederim."

Tutar Apartmanı'nın karşısında bulunan apartmanın zemin katında terzilik yapan ve tanık olarak beyanı alınan M.E.C de C Blok'un zemin ve bir üst katında kapsamlı tadilat işleminin yapıldığını ileri sürdü.

Duruşmada beyanları alınan müşteki avukatları, sanık Cüneyt Akkaya'dan şikayetçi olduklarını belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı da sanık hakkında çıkarılan kırmızı bülten infazının beklenmesi ve eksikliklerin giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, Karadağ adli makamlarınca yakalanan ve Türkiye'ye iade işlemleri süren sanık Cüneyt Akkaya'nın hukuki akıbetinin ilgili birimlere sorulmasına, depremde yıkılan Tutar Apartmanı ile ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesinden (KATÜ) istenilen bilirkişi raporunun beklenmesine, kolon kesildiği iddia edilen diş kliniğinde diş hekimi olarak çalışan H.A. ve S.S.D'nin tanık olarak bir sonraki celse dinlenilmesine karar vererek, diğer eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında 63 kişinin hayatını kaybettiği ve 12 kişinin yaralandığı Tutar Apartmanı'nın C Blok'unun teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya hakkında 16 Şubat 2023'te tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Kolon betonlarından yapı uzmanlarınca alınan karotlar incelenmek üzere yapı ve zemin denetimi laboratuvarına gönderilmiş, çalışmalar sonucunda Tutar Apartmanı'nın C Blok'unun deprem dayanıklılık testini geçemediği belirlenmişti.