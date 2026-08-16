Yüreğir'deki işletmeye 39 bin 730 TL ceza

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, Adana'nın Yüreğir ilçesinde açıkta satılan ürünlerde kutu darasının alınmadığı ve bazı ürünlerde fiyat etiketi bulunmadığının tespit edildiği işletmeye toplam 39 bin 730 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada bir vatandaş tarafından yapılan şikayet üzerine Adana Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince Yüreğir ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmede denetim gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, denetimde açıkta satılan ürünlerde kutu darasının alınmadığı ve bazı ürünlerde fiyat etiketi bulunmadığının tespit edildiği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Kutu darasının alınmaması nedeniyle 3 bin 973 TL, fiyat etiketi bulunmayan 9 ayrı ürün için 35 bin 757 TL olmak üzere işletmeye toplam 39 bin 730 TL idari para cezası uygulanmıştır."

Açıklamada, mevzuat uyarınca açık halde satılan ürünlerin net miktarı belirlenirken darasının düşürülmesinin zorunlu olduğu hatırlatılarak, satışa sunulan ürünlerde tüketicilerin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi amacıyla fiyat etiketi bulunması gerektiği kaydedildi.

Bakanlık, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması ve perakende ticarette mevzuata uygunluğun sağlanmasına yönelik denetimlerin sürdürüleceğini belirterek, "Tüketicilerimizin haklarını korumaya, piyasada düzeni sağlamaya ve mevzuata aykırı uygulamalara karşı gerekli idari yaptırımları uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA