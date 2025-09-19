Adana'da Balık Mevsimi Başladı, Fiyatlar Yarı Yarıya Düştü

ADANA'da av yasağının sona ermesinin ardından balıkçılar denize açıldı. Sezonun başlamasıyla birlikte tezgahlarda hamsi, istavrit ve barbun başta olmak üzere birçok türde balık yer aldı. Bolluk yaşanan tezgahlarda fiyatlar da geçen haftalara göre yarı yarıya düştü.

Adana'da 15 Nisan'da başlayan av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Balıkçılar, av sezonunun başlamasıyla birlikte 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı. Sezonun açılmasıyla balık tezgahlarda bollaştı. Hamsi, istavrit, sardalya ve barbun başta olmak üzere birçok balık satışa sunuldu. Bolluk nedeniyle fiyatlar yarı yarıya düştü. Vatandaşlar uygun fiyatlı balık tüketmenin sevincini yaşarken, esnaf da sezonun bereketli başladığını belirtti. Esnaf, denizlerdeki bolluğun devam etmesi halinde fiyatların daha da düşebileceğini ifade etti.

'DENİZ ÇALKANALANDIKÇA ÇEŞİTLER ARTACAK'

Sezonun bereketli başladığını belirten balıkçı esnafı Nusret Özgün, "Av sezonunun başlamasıyla birlikte tekneler dolu olarak geldi. Bugün tezgahlarımızda gördüğümüz gibi çeşitlerimiz bol. Şu an tezgahlarımızda 20 çeşit balığımız var. Deniz çalkalandıkça çeşitlerimiz daha da artacak. En güzel balıklar Akdeniz'de çıkıyor. Suyumuz tuzlu olduğu için lezzetli oluyor. Şu an bereketli gidiyor, bu bolluk devam ediyor. Hamsimiz, napolyon hamsi, sardalya, istavrit sınıfı 150 TL, gümüş sınıfı, mercan ve çupra 250 TL, levrek 300 TL'den 500 TL'ye kadar çıkıyor. Karides cinsi 600 TL. Fiyatlarımız geçen seneye göre ucuz. Gariban vatandaşımız da gelsin yesin diye uğraşıyoruz. Yediğimiz, tükettiğimiz her şey ilaçlı olduğu için en sağlıklısı balık kaldı" diye konuştu.

'İNSAN SAĞLIĞI İÇİN BALIK TÜKETİN'

Fiyatların ucuzlamasıyla birlikte balık tüketiminin artacağını aktaran Özgün, "Vatandaşlarımız, balık fiyatlarının ucuzlamasıyla daha çok tüketim sağlayacak. Vatandaşlarımız en çok ızgara ve fırında levrek, çupra; yağda ise barbunya, hamsi, turna balığı ve muska balığı gibi çeşitleri tercih ediyor. İnsan sağlığı için 'balık tüketin' diyoruz. İnşallah bu yıl herkes balık tüketir. Sağlık açısından en önemlisi balık" dedi.

Düzenli olarak ailesiyle balık tükettiğini dile getiren Mustafa Çelik, "Haftada iki kez balık almaya geliyoruz. Balık, kalsiyum ve omega-3 açısından çok zengin olduğu için çocuklarımın beyin gelişimi ve genel sağlıkları için en faydalı besinlerden biri. Bu nedenle düzenli olarak tüketiyoruz" ifadelerini kullandı.