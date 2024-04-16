Adana'da 2 kilo 200 gram esrar ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
Adana'da 2 kilo 200 gram esrar ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri otomobili kovalamaca sonucu durdurdu.
Araçta narkotik köpeğiyle yaptıkları aramada 2 kilo 200 gram esrar bulan ekipler, Arif M. ve Emirhan Ö'yü gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Arif M, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Emirhan Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.