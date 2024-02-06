Adana'da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
Adana'da çeşitli suçlardan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, Yumurtalık ilçesinde yapılan operasyonla yakalandı. Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Adana'da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü operasyonla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmayla çeşitli suçlardan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla 2 yıldır aranan firari hükümlünün Yumurtalık ilçesinde bulunduğunu belirledi.
Ekipler, firari hükümlüyü saklandığı adrese operasyon düzenleyerek yakaladı.
Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.