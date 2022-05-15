Adana'da 12 metrelik çukura düşen köpek kurtarıldı - Haberler

Adana'da 12 metrelik çukura düşen köpek kurtarıldı
AA - Fatih Azgın - Güncel
Adana'da Kozan Barajı'nın tahliye bölümünde yaklaşık 12 metrelik çukura düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Adana'da Kozan Barajı'nın tahliye bölümünde yaklaşık 12 metrelik çukura düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kozan ilçesinde bulunan Kozan Barajı'nın tahliye bölümünde boş bir çukurdan köpek sesi geldiğini fark edenler durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 12 metre derinlikteki çukura bir köpeğin düştüğünü belirledi.
Halatla çukura inen ekipler, köpeği bulunduğu yerden çıkardı.
AA / Fatih Azgın - Güncel