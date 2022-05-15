Adana'da 12 metrelik çukura düşen köpek kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da 12 metrelik çukura düşen köpek kurtarıldı

AA - Fatih Azgın - Güncel
Adana'da 12 metrelik çukura düşen köpek kurtarıldı

Adana'da Kozan Barajı'nın tahliye bölümünde yaklaşık 12 metrelik çukura düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adana'da Kozan Barajı'nın tahliye bölümünde yaklaşık 12 metrelik çukura düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kozan ilçesinde bulunan Kozan Barajı'nın tahliye bölümünde boş bir çukurdan köpek sesi geldiğini fark edenler durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 12 metre derinlikteki çukura bir köpeğin düştüğünü belirledi.

Halatla çukura inen ekipler, köpeği bulunduğu yerden çıkardı.

AA / Fatih Azgın - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title