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Adalet Bakanı Gürlek: "(Fon soruşturması) Tera, Pusula, Katılımevim ya da diğer varlıklarla ilgili birden fazla örgüt olabilir. Bu savcılarımızın takdiri, şu an iddianame yazım aşamasında"

Kaynak: AA