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Adalet Bakanı Gürlek: "(Fon soruşturması) Maliye Bakanlığımızın, SPK'nın önlemleri var. Devletin tüm kurumları Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla işbirliği ve koordinasyon içinde"

Kaynak: AA