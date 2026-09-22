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AcnTürk Sigorta'da 130 milyon TL'lik zimmet iddiasıyla 23 şüpheli gözaltına alındı

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AcnTürk Sigorta soruşturmasında, kuruluşta 14 milyon TL olan gerçek sermayenin 94 milyon TL gösterilip SEDDK yanıltılarak ruhsat alındığı belirlendi. 15 ildeki eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı; 130 milyon TL'nin örgütlü zimmete geçirildiği değerlendiriliyor.

ACNTÜRK Sigorta'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şirketin kuruluş aşamasında gerçek sermayesinin 14 milyon TL olmasına rağmen 94 milyon TL olarak gösterildiği ve SEDDK'nın yanıltılarak ruhsat alındığı belirlendi. Toplam 130 milyon TL'nin örgütlü şekilde zimmete geçirildiği değerlendirilen olayla ilgili 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Başsavcılığın koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından AcnTürk Sigorta A.Ş.'ye yönelik inceleme yürütüldüğü belirtildi. Araştırmalar kapsamında, şirketin kuruluş aşamasında 14 milyon lira olan gerçek sermayesinin 94 milyon lira olarak gösterildiği, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) yanıltılarak ruhsat alındığı ve toplam 130 milyon TL'nin örgütlü şekilde zimmete geçirildiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

15 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında İstanbul başta olmak üzere Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Batman, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mardin, Muğla ve Manisa'da toplam 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik talimat verildi. Ekipler tarafından bugün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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