Acılı Baba: "Bugün Hatice Senem Hunharca Öldürüldüyse Yarın Binlerce Kadın da Öldürülebilir. Sesinizi Yükseltin Asla Susmayın"

SANCAR KIZILKAYA - SEFA GARDİYANOĞLU

Kocaeli'nin Derince ilçesinde eşi Hatice Senem'i öldüren Mehmet Senem'in yargılanmasına Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmanın çıkışında konuşan Hatice Senem'in babası Hüseyin Kurban, "Hakim ve savcılardan rica ediyoruz. En ağır cezayı alsın. Bugün bize yarın size. Hiçbir kadın sahipsiz değildir. Bayanlara ölüm değil çiçek ve sevgi yakışır. Bugün Hatice Senem hunharca öldürüldüyse yarın binlerce kadın da öldürülebilir. Sesinizi yükseltin asla hiçbir zaman susmayın" dedi.

Derince Fatih Sultan Mahallesi, Orhan Gazi Sokak'ta Eylül 2021'de Mehmet Senem adlı erkek, eşi Hatice Senem'i darp ederek öldürmüş, cinayetin ardından tutuklanmıştı. Davanın ilk duruşması bugün Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Adli Tıp Kurumu'ndan rapor beklenmesi nedeniyle duruşma 4 Ekim 2022 tarihine ertelendi.

"BUGÜN HATİCE SENEM HUNHARCA ÖLDÜRÜLDÜYSE YARIN BİNLERCE KADIN DA ÖLDÜRÜLEBİLİR. LÜTFEN SUSMAYIN"

Duruşmanın çıkışında konuşan Hatice Senem'in babası Hüseyin Kurban, "Mahkeme kararının sonucunda sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile yargılanmasını istiyoruz. Hakim ve savcılardan rica ediyoruz. En ağır cezayı alsın. Bugün bize yarın size. Hiçbir kadın sahipsiz değildir. Bayanlara ölüm değil çiçek ve sevgi yakışır. Bugün Hatice Senem hunharca öldürüldüyse yarın binlerce kadın da öldürülebilir. Sesinizi yükseltin asla hiçbir zaman susmayın" dedi.

"KLASİK SAVUNMA YAPTI"

Hatice Senem'in avukatı Pınar Eren de şunları söyledi:

"Eşe karşı eziyet çektirerek kasten silahla insan öldürme suçunu işleyen bir sanığın yargılanmasındaydık. Sanık, tarihlerde bile yanılarak, aldatıldığını, namusuna hakaret edildiğini ifade ederek çok klasik bir savunma yapılmıştır. Bir kadın vahşice, çocuğunun gözü önünde vahşice öldürülüyor. Çok ağır şekilde işkence var. Adli Tıp'tan netleşmesini beklediğimiz şekilde çok yüksek ihtimal elektro şok cihazıyla elektrik akımı veriliyor.

"DELİL KARARTTIĞI ŞÜPHESİNDEYİZ"

Bunların her biri eziyet çektirerek insan öldürme suçudur. Namus üzerinden savunmalar yapılarak, bir şekilde bu dosyaya sokulmaya çalışıldığını gördük. Biz, maktule her türlü hakareti öldüğü halde hala indirim almaya çalışan sanığın indirim almaması için elimizden geleni yapacağız. Tanıkların bir kısmını da bu olaydan dolayı yardım ve yataklık yapmak suretiyle delil kararttığı şüphesindeyiz. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağız."

"ŞEREFLİ MESLEĞİ KİRLETMEYİN"

Hatice Senem'in abisi Yusuf Kurban ise, "Avukatlara teşekkür ediyorum. Karşı avukatlara sesleniyorum: aldığınız para neyse biz on katını verelim. Bu şerefli mesleği kirletmeyin. Bu yalan ifadeye ortak olmayın. Bu şerefli mesleği kirletmeyin" dedi

KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURACAĞIZ PLATFORMU: "CİNAYETLER BOYUT DEĞİŞTİRDİ"

Son olarak konuşan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kocaeli Şube Temsilcisi Tuana Gencer ise şunları söyledi:

"Biz sadece bugün değil her gün adliyelerdeyiz çünkü Türkiye'de kadınlar her gün öldürülüyor. Bu davada görüyoruz ki kadın cinayetleri artık boyut değiştirdi. Failler artık sadece öldürmüyor; işkence ile öldürüyor. Failler, bu cinayetleri gizleyebileceklerini zannediyorlar. Bu cesareti nereden alıyorlar? Geçtiğimiz gün Özlem Dursun öldürüldü ve KADES uygulamasıyla polis çağırıldığı; hiçbir işlem yapılmayarak evine geri gönderildiği öğrenildi. İşte bu failler bu mahkemelerde bunlardan cesaret alarak böyle şeyler yapıyor. O yüzden böyle iftiralar atıyor. İstanbul Sözleşmesi'nden imzayı çekenlerden, derneğimize kapatma davası açanlardan cesaret alıyor. Kadınları geri gönderen, failleri serbest bırakan kolluklardan cesaret alıyor. 4 Ekim'de yine Kocaeli Adliyesi'nin önünde olacağız. Hiçbir kadın öldürülmeyene kadar mücadelemiz sürecek."

ANKA / Güncel