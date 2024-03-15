Trabzon'da Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Birimi, Hastane Öncesi Sağlık Hizmetlerini Geliştiriyor

Trabzon'da Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Birimi, simüle ettikleri hasta vakaları üzerinden hastane öncesi sağlık hizmetleri çalışanlarının bilgi ve tecrübelerini geliştiriyor.

Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü Simülasyon Eğitim Merkezi'nde 21 eğitmenden oluşan Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Birimi, mesleğe yeni atanan paramedik ve acil tıp teknisyenlerine yönelik teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı vaka simülasyon eğitimleri veriyor.

Bu kapsamda insan hayatına dokunmanın önemiyle hareket eden birim çalışanları, hazırladıkları zorlu senaryolarla tansiyon ve kalp ritmi alınan maketler üzerinden karşılaşılması muhtemelen vakalara müdahalelere dikkati çekiyor.

Trabzon'un yanı sıra Artvin, Rize, Giresun ve Gümüşhane'deki hastane öncesi sağlık hizmetlerinde görev alan personele eğitim veren çalışanlar, sağlıkçıları gerçeği aratmayacak tatbikatlarla göreve hazırlıyor.

Güvenli ve hızlı hasta nakli sağlanmasına yönelik de teorik eğitimin yanı sıra kurulan parkurlarda ambulans güvenli sürüş eğitimleri veren birim çalışanları, bu sayede ambulans kullanan personelin bilgi ve tecrübelerini pekiştirmelerine destek oluyor.

"Bütün bölgeye eğitimleri ulaştırarak insan hayatına dokunmaya çalışıyoruz"

Eğitim Birim Sorumlusu paramedik Sonay Bal Sezen, AA muhabirine, hastane öncesi acil sağlık hizmetleri istasyonlarında çalışanlara yönelik temel eğitimler, erişkin, travma ve çocuk ileri yaşam desteği ile sürücü çalışanlara yönelik ambulans sürüş teknikleri eğitimleri verdiklerini söyledi.

Faydalı olmak adına vakaları simüle ettiklerini belirten Sezen, "Vakaları simüle edecek şekilde bebekten çocuğa, çocuktan yetişkine kadar maketlerimiz var. Yani ekipler senaryoya geldiklerinde bire bir olay yerindeki vakayı simüle edebiliyoruz. Maketlerimizden nabız ve ritim alabiliyoruz. Gerçekliği yüksek olduğu için eğitimlerimizin sahada çok faydalı olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Sezen, Trabzon'un bölge olduğunu aktararak, "Artvin, Rize, Giresun ve Gümüşhane'den hastane öncesi sağlık hizmetlerinde çalışanlarımızla katılımcı listemizi ayarlıyoruz. Böylece bütün bölgeye eğitimleri ulaştırarak insan hayatına dokunmaya çalışıyoruz." dedi.

"Hedefimiz tüm sağlık çalışanlarının başarılı şekilde eğitimlerini sağlamak"

Verilen eğitimlerin önemine işaret eden Sezen, "Maketlerimizden ritim, nabız alabildiğimiz için ekiplerimiz gerçek vakayı nasıl yönetiyorsa, burada da aynı şekilde vakayı yönetiyorlar. Teorik eğitimlerle başlıyoruz, sonrasında uygulamalı ve vaka simülasyonlarıyla eğitimimizi tamamlıyoruz." diye konuştu.

Sezen, eğitim alan sağlıkçıların ölçme değerlendirme sınavına tabi tutulduklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Teorik, pratik uygulamalarla eğitimlerimizi destekliyoruz. En son günde de hem teorik hem de uygulamalı olmak üzere verdiğimiz eğitim konularına yönelik bir teste tabi tutuyoruz. Yine geçme oranımız var. Tabii ki hedefimiz standardizasyonu yakalamak için tüm sağlık çalışanlarının başarılı şekilde eğitimlerini sağlamak."

"Arkadaşlarımızın mesleki eğitimlerini tamamlamaya çalışıyoruz"

Yaklaşık 9 yıldır eğitim biriminde görev alan paramedik Ayşe Dilekoğlu, 17 yıldır mesleğin içinde olduğunu ifade etti.

Mesleğe eğitim ve araştırma hastanesinde çalışarak başladığını, ardından 112'de aktif çalıştıktan sonra eğitim birimine geçtiğini aktaran Dilekoğlu, "112'de çalışan arkadaşlarımızın mesleki eğitimlerini tamamlamaya çalışıyoruz." dedi.

Dilekoğlu, sağlığın çok hızlı değişen bir alan olduğuna dikkati çekerek, bu kapsamda çeşitli formatlarla simülasyon üzerinden eğitim verdiklerini ifade etti.

Çok sayıda vakayı simüle ettiklerini aktaran Dilekoğlu, "Sahada belki de çok karşılaşmadıkları şeyleri burada karşılarına çıkararak hazır olmalarını sağlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

"Alanımla ilgili teorik ve uygulamalı eğitim veriyorum"

Gebelik, doğum ve yenidoğan üzerine eğitim veren ebe Derya Köse, 8 yıl aktif olarak doğumhanede, yaklaşık 9 yıldır da eğitim biriminde çalıştığını belirtti.

112'de çalışanlara alanıyla ilgili teorik ve uygulamalı eğitim verdiğine işaret eden Köse, şunları kaydetti:

"Gebe vakaları, doğum eylemi veya bu tarz vakalarda neler yapabilirler, hangi müdahaleleri yapmaya yetkileri var ya da hangi müdahaleleri yapmaya yetkileri yok, bunlardan bahsediyoruz. Bir doğum vakasıyla karşılaştıkları zaman normal doğumu nasıl gerçekleştirebilirler, detaylarıyla bahsediyoruz. Yine yeni doğandan, yeni doğanlarımızın ilk bakımından veya ihtiyaçlı doğan yenidoğanlarımıza nasıl müdahale edebiliriz, detaylarıyla bu konudan bahsediyoruz."

Köse, diğer eğitimlere de katılarak eğitmen arkadaşlarına destek olmaya çalıştığını ifade etti.

"Sadece yetenek değil, biz güvenli sürüş istiyoruz"

Tüm modüllerde eğitmen olarak görev yapan Mustafa Bilgin, aynı zamanda ambulans sürücülerine verilen ileri sürüş eğitimlerinde görev aldığını aktardı.

Bilgin, sağlık alanındaki bilgilerin sürekli güncellendiğini belirterek, bu kapsamda sahaya başlayan personelin bilgilerini eğitimlerle güncellemeye çalıştıklarını anlattı.

Ambulans sürüş eğitiminin önemine de dikkati çeken Bilgin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ambulans sürüş eğitimini biraz daha ayırmak gerekir. Çünkü ambulans sürücülüğü çok farklı bir olay. Sadece yetenek değil biz güvenli sürüş istiyoruz. Sürüş kurallarına tamamen hakim olmalarını istiyoruz. Sürüş kurallarını tamamen yerine getirebilmeleri için sürücülere 5 gün eğitici eğitim, 4 gün de kursiyer eğitimi veriyoruz."