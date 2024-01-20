Abidinpaşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi Açıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Abidinpaşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi'nin açılış töreninde; "İnşallah 31 Mart'tan sonra belediye başkanı sayımızı artırmak, meclisteki çoğunluğu da ele geçirmek suretiyle Ankara'nın tarihini, kültürünü ortaya çıkaracak çalışmalara devam edeceğiz… Dünya başkentleri ile yarışıp, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Ankara'yı, onun emanetine yaraşır şekilde hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Aslına uygun olarak restore edilen Abidinpaşa Köşkü, teknolojik donanımlı bir müzeye dönüştürüldü. Abidinpaşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi'nin açılışı; Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde bugün yapıldı.

Açılış törenine; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş; CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin, Gamze Taşcıer, Zeliha Aksaz Şahbaz, Gül Çiftçi ve Koza Yardımcı, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, milletvekilleri ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Tören öncesinde Seymen gösterisi yapıldı. Tarihçi-yazar Sinan Meydan, Milli Mücadele ve Ankara konulu sunum yaptı. Ardından açılışı yapılan Abidin Paşa Müzesi ile ilgili video gösterimi yapıldı. Son olarak da Çankaya Belediyesi'nin 10 yıllık faaliyetlerinin anlatıldığı bir video gösterildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in konuşmasının ardından şunları söyledi:

"İnşallah biz, bütün belediye başkanları olarak, 31 Mart'tan sonra belediye başkanı sayımızı da artırmak suretiyle, meclisteki çoğunluğu da ele geçirmek suretiyle Ankara'nın tarihini, kültürünü ortaya çıkaracak çalışmalara devam edeceğiz. Ulus'tan başladık, kaleye kadar devam ediyoruz. Burada bir ağabeyimiz var, Şevket Bülent Yahnici; Ankara çalışmaları ile Ankara Kale Grubu ile çalışmalar yapıyor; o tarihin korunması adına… İki etabı bitirdik. Tek etap kaldı, restore edilecek. İnşallah, orada otopark ve çıkışı da kolaylaştırmak suretiyle Ulus Meydanı'ndan başlayarak, trafiğin yer altına alınması projesini de Kültür Tabiat Varlıkları Kurulu'na verdik; İstasyon'dan başlayarak Hıdırlıktepe, Kale, Hacıbayram'ın tamamı ayağa kalkmış oluyor. Oradaki tarihi, kültürü yaşatacağız. Bunu Cumhuriyet'i kuranlara borcumuzdan dolayı yapacağız. İkincisi… Bütün kentler hafızası ile yaşar. Bizim eski kent merkezini de ortaya çıkarıp, gelenlerin turist olarak tarihimi, kültürümüzü yerinde görmesini sağlayacağız. ve ancak bu şekilde dünya başkentleri ile yarışıp, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Ankara'yı, onun emanetine yaraşır şekilde hep birlikte inşa edeceğiz. Tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum."