Dünya Kupası için ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili hakem ülkesine döndü

ABD'de düzenlenecek Dünya Kupası'nda maç yönetmek için görevlendirilen ancak ABD tarafından ülkeye giriş izni verilmeyen Somalili Hakem Omar Artan ülkesine döndü.

Dünya Kupası'nda maç yönetmesi için FİFA tarafından görevlendirilen Somalili Hakem Omar Artan, maçlar için 6 Haziran'da İstanbul Havalimanı'ndan aktarmalı Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Miami'ye gitti. Somalili hakem havalimanına indikten sonra ABD'ye alınmayacağı deklare edildi. Bunun üzerine Somalili hakem THY'nin uçağıyla İstanbul'a geri gönderildi. Somalili hakem, dün saat 16.00 sıralarında THY'nin Miami-İstanbul seferini yapan uçağıyla İstanbul Havalimanı'na geldi. Bir gün boyunca İstanbul'da konaklayan Omar Artan, bugün gece saatlerinde THY'ye ait uçakla Somali'nin başkenti Mogadişu'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'na geldi. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan hakem Artan, "FİFA ve Somali halkına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı