WSJ: ABD, Venezuela açıklarında 3'üncü bir petrol tankerini takip ediyor

ABD'nin Venezuela'ya yönelik baskılarını sürdürdüğü ve yasa dışı yaptırımlardan kaçınmaya çalışan petrol tankerlerini takip ettiği bildirildi. Üçüncü tanker için de el koyma hazırlıkları yapıldığı ifade ediliyor.

ABD'nin bir süredir baskı uyguladığı Venezuela açıklarında 3'üncü bir petrol tankerini takibe aldığı bildirildi.

Wall Street Journal'e (WSJ) isminin açıklanmaması şartıyla konuşan ABD'li yetkili, söz konusu tankeri "Venezuela'nın yasa dışı yaptırımlardan kaçınma çabalarının bir parçası olan, yaptırım uygulanan gizli filo gemisi" olarak tanımladı.

Söz konusu geminin sahte bayrakla seyrettiğini belirten yetkili, bu gemiye "mahkeme kararıyla el konulacağını" ifade etti.

Bu eylemlerin, ABD yönetiminin aylardır sürdürdüğü Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine yönelik baskı kampanyasının bir parçası olarak gerçekleştiği vurgulandı.

Takip altındaki gemi, ele geçirilmesi durumunda, ABD'nin bu hafta sonu durdurduğu 2'nci tanker olacak.

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Aralık Salı günü, "uyuşturucu terörizmini finanse ettiği gerekçesiyle" Venezuela'ya giriş veya çıkış yapan yaptırım altındaki tüm petrol tankerlerine "tam ve eksiksiz bir abluka" uygulanması yönünde talimat vermişti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
