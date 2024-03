Bir yandan Gazze'ye havadan gıda yardımı yapan ABD, diğer taraftan İsrail'e mühimmat ve bomba gönderiyor

ABD, Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri ile birlikte Gazze'ye havadan 38 bin öğünlük gıda içeren insani yardım attığını duyurdu. Öte yandan Filistinlileri katleden İsrail'e askeri desteğini de sürdüren ABD, Gazze'ye saldırılarının başlamasından bu yana İsrail'e mühimmat, araç, silah, koruyucu ekipman ve tıbbi malzeme dahil olmak üzere binlerce askeri malzeme sağladı. Geçtiğimiz günlerde The Wall Street Journal (WSJ) Gazetesi, Biden yönetiminin İsrail'e on milyonlarca dolar değerinde bir mühimmat desteği daha göndermeyi planladığını yazmıştı. ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, İsrail'e gönderilecek silah teslimatının her birinden yaklaşık bin adet olmak üzere MK-82 türü bomba, KMU-572 saldırı mühimmatı ve FMU-139 bomba fitillerini içerdiği kaydedildi.

ABD, GAZZE'YE 38 BİN ÖĞÜNLÜK GIDA YARDIMI ATTI

ABD Merkez Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD ordusuna ait 3 adet C-130 kargo uçağının Gazze'ye bugün havadan insani yardım ulaştırdığı belirtildi. Gazze saati ile 15.00-17.00'de Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri ile ortak olarak gerçekleştirilen insani yardım operasyonunda ABD'nin Gazze'nin kıyı şeridine havadan bıraktığı paletlerin yaklaşık 38 bin öğünlük gıda içerdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu hava yardımları, yardım akışının kara koridorları ve rotaları yoluyla genişletilmesi de dahil olmak üzere Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırmaya yönelik sürekli çabaların bir parçasıdır." ifadesi paylaşıldı.

İSRAİL'İN KARA YARDIMLARINA İZİN VERMEMESİ ÜZERİNE YARDIMLAR HAVADAN ATILIYOR

Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, Gazze'deki 2,3 milyon insanın en az dörtte birinin şiddetli açlıkla karşı karşıya bulunduğunu, havadan atılan yardımların yardım dağıtımında etkili bir yöntem olmadığını, ancak son çare olarak başvurulabilecek bir önlem olduğunu belirtiyor.

İsrail'in karadan insani yardımların Gazze'ye girişine izin vermemesinden dolayı Ürdün ve Mısır da daha önce Gazze'ye havadan insani yardım ulaştırmaya çalışmıştı.

Öte yandan, İsrail ordusunun, 29 Şubat'ta Gazze kentinde insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında 116 kişi hayatını kaybetmiş, 760'dan fazla kişi de yaralanmıştı.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in insanı yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğunu vurgulamış ve "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü." ifadelerini kullanmıştı.

ABD BİR YANDAN İSRAİL'E SİLAH GÖNDERİYOR

Öte yandan ABD ordusu, İsrail'in Gazze'deki katliamına desteğini sürdürüyor. ABD, 7 Ekim'den bu yana İsrail'e binlerce ton askeri teçhizat sağladı, savaş gemileri gönderdi ve istihbarat desteği verdi. İsrail, 7 Ekim'den bu yana ABD'den, silah ve mühimmat ile üst düzey komutanların danışmanlığına kadar birçok alanda destek aldı.

ABD'NİN İSRAİL'E SAĞLADIĞI SİLAH VE MÜHİMMAT DESTEKLERİ

ABD, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasından bu yana İsrail'e mühimmat, araç, silah, koruyucu ekipman ve tıbbi malzeme dahil olmak üzere binlerce askeri malzeme sağladı.

ABD, Aralık 2023 itibarıyla İsrail'e 230 kargo uçağı, silah ve askeri teçhizat yüklü 20 gemi gönderdi.

Wall Street Journal'ın (WSJ), Aralık 2023'teki haberinde, ABD tarafından İsrail'e gönderilen mühimmatın 5 bin 400'den fazla MK84 savaş başlığı bombası ve 5 binden fazla MK82 güdümsüz bombadan oluştuğu belirtildi.

Haberde ayrıca, 1000 civarında GBU-39 küçük çaplı bomba ve yaklaşık 3 bin müşterek doğrudan taarruz mühimmatının (JDAM) bulunduğu kaydedildi.

WSJ'a göre, yaklaşık 15 bin bomba ve 57 bin top mermisinin bulunduğu silah sevkiyatı, İsrail'e C-17 tipi askeri kargo uçaklarıyla gönderildi.

ON MİLYONLARCA DOLAR DEĞERİNDE BOMBA VE MÜHİMMAT DAHA GÖNDERECEKLER

İsrail'in yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'deki katliamı devam ederken, ABD yönetiminin de Tel Aviv'e silah desteği sürüyor. The Wall Street Journal (WSJ) Gazetesi, Biden yönetiminin İsrail'e silah göndermeyi planladığını yazdı. ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, İsrail'e gönderilecek silah teslimatının her birinden yaklaşık bin adet olmak üzere MK-82 türü bomba, KMU-572 saldırı mühimmatı ve FMU-139 bomba fitillerini içerdiği kaydedildi.