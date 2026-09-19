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ABD ve Litvanya bakanları kritik mineraller anlaşmasını 17 Eylül'de imzaladılar

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys, 17 Eylül'de ABD-Litvanya Kritik Mineraller Çerçeve Anlaşması'nı imzaladılar. Rubio, anlaşmayı olumlu gelişme olarak nitelendirdi; 6 ayda hükümet ve özel sektörün projeleri finanse edeceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys, ABD-Litvanya Kritik Mineraller Çerçeve Anlaşması'na imza attı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Rubio, Budrys ile ABD-Litvanya siyasi ve güvenlik işbirliğini görüşmek üzere başkent Washington'da bir araya geldi.

İki bakan,17 Eylül'de, ileri teknoloji ve savunma alanlarını güçlendirmeyi amaçlayan ABD-Litvanya Kritik Mineraller Çerçeve Anlaşması'nı imzaladı.

Rubio, söz konusu anlaşmayı "çok olumlu bir gelişme" olarak nitelendirerek, Litvanya ve ABD'nin öncelikli projeleri birlikte belirleyeceğini ve 6 ay içinde hükümet ile özel sektörün söz konusu projeleri finanse etmek için harekete geçeceğini belirtti.

Budrys ise, Litvanya hükümeti için güvenlikten sonra ikinci önceliğin ekonomi alanındaki zorluklarla başa çıkmak olduğunu vurgulayarak, ABD ile güçlü bir tedarik zinciri oluşturmaya yönelik stratejik ortaklığın önemine işaret etti.

Bakanlar daha sonra, Küba'da yaşanan gelişmeler ile savunma harcamaları dahil ABD ile Litvanya arasındaki işbirliğine yönelik konuları ele aldı.

Kaynak: AA
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