ABD ve Finlandiya 11 Buzkıran Gemi İçin Anlaştı

ABD Başkanı Donald Trump, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile yaptığı basın toplantısında, iki ülke arasında 11 buzkıran gemi almak üzere bir anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Gemilerin üretimi, Finlandiya ve ABD'de gerçekleştirilecek.

ABD Başkanı Donald Trump, Finlandiya'dan 11 buzkıran gemi satın almak üzere anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Oval Ofis'te basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Finlandiya'dan 11 buzkıran gemi satın almak üzere anlaştıklarını belirten Trump, imalatın iki ülkenin ortaklığında yapılacağını söyledi.

Trump, gemilerden 4'ünün Finlandiya'da ve 7'sinin ABD'de üretileceğini açıkladı.

Ülkesinde sadece bir buzkıran gemiye sahip olduklarını dile getiren Trump, Finlandiya'dan buzkıran gemiler hakkında öğrenecekleri şeylerin bulunduğunu ifade etti.

Trump, martta ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, Finlandiya ile ikili ilişkileri güçlendirmek için işbirlikleri arasında çok sayıda buzkıran gemi üretiminin de bulunduğunu kaydetmişti.

