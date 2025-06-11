ABD Savunma Bakanı, Ukrayna'ya Ayrılan Bütçede Kesinti Olacağını Açıkladı

WASHINGTON, 11 Haziran (Xinhua) -- ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth salı günü Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen bir oturumda, mevcut ABD yönetiminin gelecek yıl Ukrayna'ya ayrılan askeri bütçeyi azaltacağını söyledi.

Hegseth üyelere, "Yaklaşan savunma bütçesinde bir kesinti söz konusu. Şu anki yönetim, söz konusu çatışmaya çok farklı bir bakış açısıyla yaklaşıyor" dedi.

Hegseth, "Özellikle dünya çapında tüm çıkar çatışmaları göz önüne alındığında müzakere yoluyla barışçıl bir çözümün, her iki tarafın ve ülkemizin çıkarlarına en uygunu olduğunu düşünüyoruz" dedi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Şubat 2022'de Rusya ile Ukrayna arasında çıkan çatışmadan bu yana ABD'nin Ukrayna'ya 66 milyar ABD dolarından fazla yardım sağladığı belirtiliyor.