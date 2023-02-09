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ABD'nin New Jersey eyaletinde bir haftada 2 ilçe meclis üyesi silahlı saldırıya kurban gitti

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ABD'nin New Jersey eyaletinde bir haftada 2 ilçe meclis üyesi silahlı saldırıya kurban gitti

NEW ABD'nin New Jersey eyaletinde bir hafta içinde iki yerel meclis üyesi silahla vurularak öldürüldü.

NEW ABD'nin New Jersey eyaletinde bir hafta içinde iki yerel meclis üyesi silahla vurularak öldürüldü.

New Jersey eyaletinin Somerset ilçesindeki Franklin Polis Departmanından yapılan açıklamada, 8 Şubat saat 07.00 civarında 51 yaşındaki Somerset Meclisi Üyesi Russell D. Heller'ın, enerji şirketi PSE&G'nin bir tesisindeki otoparkta, arabasında silahla vurularak hayatını kaybettiği bildirildi.

Yapılan soruşturmaya göre Heller'ın, 58 yaşındaki Gary T. Curtis isimli eski bir PSE&G çalışanı tarafından öldürüldüğü belirtildi. Açıklamada, polisin birkaç saat sonra zanlı Curtis'i yakın bir bölgede bulduğu kaydedildi. Kendi kendini kurşunla yaraladığı ifade edilen zanlı Curtis'in de hayatını kaybettiği belirtildi.

Hadiseye ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtilen açıklamada, ön soruşturmaya göre Heller'ın öldürülmesinin münferit bir olay olduğu, siyasi saikli olmadığı kaydedildi.

New Jersey eyaletinin Sayreville ilçesinde 1 Şubat akşamı ise ilçe meclis üyesi olan siyahi 30 yaşındaki Eunice Dwumfour, evinin önüne park ettiği araçta silahla vurularak öldürülmüştü. Dwumfour'ın öldürülmesine ilişkin FBI'ın da dahil olduğu soruşturma devam ediyor.

Yetkililer, iki cinayet arasında bir ilişki olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapmadı.

Kaynak: AA / Güncel

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